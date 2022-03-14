Рангник высказался об игре Роналду

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Рангник высказался об игре Роналду Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник оценил выступления форварда Криштиану Роналду.

"Разумеется, он важный футболист. С учетом его репутации и умением играть он, безусловно, имеет влияние на команду. Однако в команде есть и другие футболисты, которые должны брать на себя ответственность, которые должны работать, которые могут быть лидерами.

С такой игрой как против "Тоттенхэма" Роналду может быть лидером. Я говорил ему это с тех пор, как пришел в клуб. С такой игрой он может быть одним из моторов команды", - приводит слова Рангника Sky Sports.

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