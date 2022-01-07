Рангник высказался об игроках, которые хотят уйти из "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался о некоторых игроках команды, которые были бы не прочь сменить клубную прописку.
"У нас большой состав. Когда у вас есть много футболистов, а на поле выходят только 10 игроков, еще есть 3 замены, то остаются еще футболисты, которые не играют или даже не проходят в состав. Эти игроки недовольны ситуацией. Это очевидно.
У нас также есть игроки, контракты которых истекают летом, и, может быть, один или два человека, которые хотят уйти, несмотря на то, что у них есть действующий контракт.
Речь идет о том, что футболисты профессионально справляются с этой ситуацией. Насколько я могу судить, на текущий момент они поступают именно так. Если я пойму, что это не так, то обращусь к игрокам напрямую", – сказал немецкий специалист.
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Норвич Сити
|27
|18