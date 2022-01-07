Рангник высказался об игроках, которые хотят уйти из "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедральф рангник

Рангник высказался об игроках, которые хотят уйти из "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался о некоторых игроках команды, которые были бы не прочь сменить клубную прописку.

"У нас большой состав. Когда у вас есть много футболистов, а на поле выходят только 10 игроков, еще есть 3 замены, то остаются еще футболисты, которые не играют или даже не проходят в состав. Эти игроки недовольны ситуацией. Это очевидно.

У нас также есть игроки, контракты которых истекают летом, и, может быть, один или два человека, которые хотят уйти, несмотря на то, что у них есть действующий контракт.

Речь идет о том, что футболисты профессионально справляются с этой ситуацией. Насколько я могу судить, на текущий момент они поступают именно так. Если я пойму, что это не так, то обращусь к игрокам напрямую", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: "Барселона" не будет платить зарплату Коутиньо. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Пике выложил скриншот своей зарплаты в "Барселоне"

Пике выложил скриншот своей зарплаты в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов