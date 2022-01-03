Рангник высказался перед игрой с "Вулверхэмптоном"

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Рангник высказался перед игрой с "Вулверхэмптоном"Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался перед матчем с "Вулверхэмптоном" в рамках 21-го тура АПЛ.

"Дело в победах. Предстоящий матч мы проведем дома, и это еще одна игра, в которой мы постараемся взять три очка. "Бернли" тоже не так много пропускает в этом сезоне, но мы забили им трижды. Почему это мы не сможем забить "Вулверхэмптону"?

Если мы играем на ноль или пропускаем один мяч, а забиваем три, то все в порядке.

"Юнайтед" не проигрывал при мне? Это очень важно. Ничто не заменит победу. Это самое важное, победы дают игрокам уверенность. Они не проигрывают восемь матчей подряд, и мы должны постараться продлить эту серию", – сказал немецкий специалист.

Игра между "МЮ" и "Вулвз" состоится сегодня, в 20:30 (мск).

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