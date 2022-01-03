Рангник высказался перед игрой с "Вулверхэмптоном"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался перед матчем с "Вулверхэмптоном" в рамках 21-го тура АПЛ.
"Дело в победах. Предстоящий матч мы проведем дома, и это еще одна игра, в которой мы постараемся взять три очка. "Бернли" тоже не так много пропускает в этом сезоне, но мы забили им трижды. Почему это мы не сможем забить "Вулверхэмптону"?
Если мы играем на ноль или пропускаем один мяч, а забиваем три, то все в порядке.
"Юнайтед" не проигрывал при мне? Это очень важно. Ничто не заменит победу. Это самое важное, победы дают игрокам уверенность. Они не проигрывают восемь матчей подряд, и мы должны постараться продлить эту серию", – сказал немецкий специалист.
Игра между "МЮ" и "Вулвз" состоится сегодня, в 20:30 (мск).
Также не пропустите: Влахович высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сафонов поделился воспоминаниями о поражении от Хорватии
-
Стала известна зарплата Феррана Торреса в "Барселоне"
-
Кюизанс перешел в "Венецию". За игрока боролся ЦСКА
-
Рангник высказался перед игрой с "Вулверхэмптоном"
-
Президент ФИФА высказался о ЧМ каждые два года и предложил проводить Евро в таком же формате
-
Влахович высказался о своем будущем
-
Анчелотти хочет подписать турецкого защитника в "Реал"
-
1
Невилл прокомментировал скандальное интервью Лукаку
-
Хави видит в Морате одного из лучших нападающих планеты
-
Стали известны сроки восстановления Дани Карвахаля и Гарета Бэйла
-
Директор "Барселоны" рассказал о ситуации с продлением контракта с Дембеле
-
Сафонов высказался о лучшем вратаре в России
-
"Милан" хочет купить защитника "Лилля"
-
"Ювентус" верит в подписание Икарди
-
Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
Миколенко поделился впечатлениями от перехода в "Эвертон"
-
Ван Дейк высказался о чемпионской гонке в АПЛ
-
Трансфер Мораты в "Барселону" согласован на 95%
-
Сафонов высказался об Игоре Акинфееве
-
Экс-президент "Баварии" рассказал о сорвавшемся переходе Рибери в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18