Рангник высказался перед матчем с "Саутгемптоном"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился ожиданиями перед матчем с "Саутгемптоном" в АПЛ.

"Мы обязательно должны победить. Мы хорошо играли против "Мидлсбро" и "Бернли", хоть и не добились нужного результата. С "Саутгемптоном" нужно сыграть по-другому.

Что касается травмированных, то есть три игрока, которые не будут доступны завтра: Эрик Байи, Фред и Матич.

Теллес начал тренироваться вчера. Думаю, он попадет в заявку на игру, мне нужно будет поговорить с ним сегодня после тренировки", - сказал немецкий специалист.

Матч между "Юнайтед" и "Саутгемптоном" состоится 12 февраля и начнется в 15:30 (мск).

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