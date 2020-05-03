Рангник высказался по поводу возможного ухода из "Лейпцига" Тимо Вернера

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Рангник высказался по поводу возможного ухода из "Лейпцига" Тимо Вернера

Экс-наставник "Лейпцига" Ральф Рангник высказался по поводу возможного трансфера форварда команды Тимо Вернера.

"Он развивается, становится популярнее. Он мог бы сильно вырасти, играя под руководством Нагельсманна. Было бы здорово, если Вернер остался в "Лейпциге", - цитирует Рангника Kicker.

В услугах Вернера заинтересованы "Ливерпуль", "МЮ", "Реал", "Ювентус", "Атлетико" и ряд других топ-клубов.

Соглашение игрока с "Лейпцигом" рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных - 60 миллионов евро.

В этом сезоне Вернер участвовал в 21 матче, отметившись 20 голами и 6 ассистами.

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