Рангнику предложили возглавить сборную России. Тренер ответил

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Рангнику предложили возглавить сборную России. Тренер ответил

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

Российский футбольный союз предложил главе департамента по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральфу Рангнику стать главным тренером сборной России, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, немецкий специалист ответил отказом из-за действующего контракта с "Локомотивом".

Ранее 63-летний Рангник тренировал такие известные клубы, как "РБ Лейпциг", "Шальке", "Хоффенхайм", "Ганновер" и "Штутгарт".

Напомним, что сборная России осталась без тренера после увольнения Станислава Черчесова.

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