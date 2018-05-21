Раноккья: "Интер" всегда был сумасшедшим"

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Раноккья: "Интер" всегда был сумасшедшим"

Защитник миланского "Интера" Андреа Раноккья поделился эмоциями после матча 38-го тура Серии А против "Лацио".

"У меня было предчувствие, что это наша ночь. Это был безумный матч, но мы верили в успех с самого начала. Каждый игрок "Интера" в этом сезоне вносил свой вклад. Прежде всего, мы мужчины, а уж затем футболисты. "Интер" всегда был сумасшедшим - это в нашей ДНК" - приводит слова Раноккьи Football Italia.

Напомним, что "Интер" благодаря волевой победе над "Лацио" сумел опередить "орлов" в турнирной таблице и попасть в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru

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