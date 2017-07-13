Раноккья отказал "Хаддерсфилду"

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Раноккья отказал "Хаддерсфилду"Защитник "Интера" Андреа Раноккья не захотел переходить в стан "Хаддерсфилда", который в новом сезоне будет выступать в АПЛ.

Отмечается, что 29-летнего футболиста не впечатлило предложение английского клуба.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона итальянец играл на правах аренды за "Халл Сити".

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