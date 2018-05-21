Рапопорт: "Манчини на самом деле не виноват в проблемах "Зенита"

Бывший наставник и спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт попытался найти виновных в неудачном сезоне для команды.

В розыгрыше РФПЛ "Зенит" финишировал на пятом месте. В конце сезона команду покинул наставник Роберто Манчини.

"У нас в стране самое главное найти, кто виноват. Манчини на самом деле здесь ни при чём. Он же не сам сюда приехал. Всё решал клуб. Наверняка тот же Сарсания лоббировал появление итальянца. Сейчас уже не спросишь. В то же время итальянский тренер не должен был руководить командой бесконтрольно. Клуб же занял позицию стороннего наблюдателя. Но я убежден, что итальянец не предполагал отработать в "Зените" только год. Если бы удалось добиться другого результата, то он не пошел бы в сборную Италии", - сказал он.

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