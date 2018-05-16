Рапопорт: "Текущий сезон стал для "Зенита" крайне неудачным"
Бывший спортивный директор питерского "Зенита" Борис Рапопорт дал оценку выступлениям "сине-бело-голубых" в текущем сезоне.
"Как я оценю этот сезон для "Зенита"? Крайне неудачным. Откровенно говоря, надежды были оптимистичными. Если бы мне сказали в начале сезона, что мы не завоюем медали, мог бы поспорить на что угодно, что этого не произойдет. Тем более что начиналось все неплохо. Для "Зенита", имеющего такую инфраструктуру, бюджет и футболистов, это огромная неудача, которая требует серьезного анализа", - цитирует Рапопорта Спорт уик-энд.
Напомним, Денисов может вернуться в "Зенит". | soccernews.ru
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|Рубин
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