Рапопорт: "Текущий сезон стал для "Зенита" крайне неудачным"

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Рапопорт: "Текущий сезон стал для "Зенита" крайне неудачным"Бывший спортивный директор питерского "Зенита" Борис Рапопорт дал оценку выступлениям "сине-бело-голубых" в текущем сезоне.

"Как я оценю этот сезон для "Зенита"? Крайне неудачным. Откровенно говоря, надежды были оптимистичными. Если бы мне сказали в начале сезона, что мы не завоюем медали, мог бы поспорить на что угодно, что этого не произойдет. Тем более что начиналось все неплохо. Для "Зенита", имеющего такую инфраструктуру, бюджет и футболистов, это огромная неудача, которая требует серьезного анализа", - цитирует Рапопорта Спорт уик-энд.

Напомним, Денисов может вернуться в "Зенит". | soccernews.ru

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