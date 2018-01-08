Рапопорт: "Выступления "Зенита" осенью не дают надежды, что он не будет терять очки весной"

Главный тренер одной из молодежных команд питерского "Зенита" Борис Рапопорт высказался о перспективах выступления "сине-бело-голубых" в весенней части Премьер-Лиги.

"До завершения чемпионата России осталось всего 10 матчей. Это очень мало. Надо брать свои очки и ждать осечки от конкурентов. Отталкиваться надо от игры "Зенита". О "Локомотиве" и "Спартаке" надо меньше думать. То, что показывала команда Роберто Манчини осенью, не дает надежды, что "Зенит" сам не будет терять очки", - цитирует Рапопорта Спорт день за днем.

Напомним, определен лучший гол "Зенита" в первой части сезона. | soccernews.ru