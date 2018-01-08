Рапопорт: "Выступления "Зенита" осенью не дают надежды, что он не будет терять очки весной"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москваспартак москвароберто манчини

Рапопорт: "Выступления "Зенита" осенью не дают надежды, что он не будет терять очки весной"Главный тренер одной из молодежных команд питерского "Зенита" Борис Рапопорт высказался о перспективах выступления "сине-бело-голубых" в весенней части Премьер-Лиги.

"До завершения чемпионата России осталось всего 10 матчей. Это очень мало. Надо брать свои очки и ждать осечки от конкурентов. Отталкиваться надо от игры "Зенита". О "Локомотиве" и "Спартаке" надо меньше думать. То, что показывала команда Роберто Манчини осенью, не дает надежды, что "Зенит" сам не будет терять очки", - цитирует Рапопорта Спорт день за днем.

Напомним, определен лучший гол "Зенита" в первой части сезона. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов