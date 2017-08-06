Раш: "Бэйлу нужно остаться в "Реале"

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Раш: "Бэйлу нужно остаться в "Реале"

Известный валлийский форвард Иан Раш считает, что его соотечественнику Гарету Бэйлу не стоит уходить из мадридского "Реала".

"Если Бэйл счастлив в "Реале", то ему нужно остаться в клубе. В Испании он значительно прибавил и продолжает учиться у партнеров по команде. В мира нет клуба, который был бы больше "Реала". В Англии его захотят приобрести "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль". Но "Реал" имеет отличные шансы дойти до финала Лиги чемпионов, а вот про английские клубы я не могу сказать подобного с уверенностью", - приводит слова Раша The Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что "Реал" может рассмотреть предложения по трансферу 28-летнего Бэйла размером от 100 миллионов евро.

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