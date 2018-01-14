Раш поделился мнением о слухах про интерес "Реала" к Салаху
Экс-игрок "Ливерпуля" Иан Раш в очередной раз расхвалил Мохамеда Салаха.
"Уже говорят о том, что им интересуется "Реал", но можно ли их судить за это? Учитывая состояние современного рынка, не удивлюсь, если "Ливерпулю" однажды предложат за него 225 миллионов евро. Надеюсь, что он счастлив быть здесь. В конце концов, Мохамед присоединился к "Ливерпулю" только прошлым летом.
Должен настать правильный момент и правильное время, чтобы продать футболиста за правильные деньги, но в случае "Ливерпуля" пока слишком рано. Если команда думает о победе в АПЛ в ближайшем будущем, этого можно достичь только с игроками вроде Салаха. Нельзя быть клубом, который постоянно продает. Сегодня я бы поставил Салаха выше Лионеля Месси и Криштиану Роналду" - приводит слова Раша Marca.
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|23
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|12
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|17
|Саутгемптон
|23
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