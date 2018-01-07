Раш рассказал, чем Салах похож на Месси

Экс-форвард "Ливерпуля" Иан Раш поделился мнением о Мохамеде Салахе.

"Только два футболиста производили такое хорошее впечатление сразу после своего прихода - Фернандо Торрес и Луис Суарес. Салаху это тоже определенно удалось.

Нам надо быть осторожными, чтобы никто не пришел и не предложил за него 200 миллионов евро. Настолько он хорош. Я видел, как этот парень играет. Если не обращать внимания на то, что он очень приземленный и ведет себя как джентльмен, он умеет играть в футбол.

Он быстр, особенно когда проходит между защитников. Если особо не вглядываться, можно спутать его с Месси. Он опускает мяч вниз, протыкает его и ведет своей левой ногой. Настолько он хорош для меня" - приводит слова Раша beIN Sports.

Читайте также: Салах признан игроком года в Африке. | http://soccernews.ru