Раш рассказал, чем Салах похож на Месси

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Раш рассказал, чем Салах похож на Месси

Экс-форвард "Ливерпуля" Иан Раш поделился мнением о Мохамеде Салахе.

"Только два футболиста производили такое хорошее впечатление сразу после своего прихода - Фернандо Торрес и Луис Суарес. Салаху это тоже определенно удалось.

Нам надо быть осторожными, чтобы никто не пришел и не предложил за него 200 миллионов евро. Настолько он хорош. Я видел, как этот парень играет. Если не обращать внимания на то, что он очень приземленный и ведет себя как джентльмен, он умеет играть в футбол.

Он быстр, особенно когда проходит между защитников. Если особо не вглядываться, можно спутать его с Месси. Он опускает мяч вниз, протыкает его и ведет своей левой ногой. Настолько он хорош для меня" - приводит слова Раша beIN Sports.

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