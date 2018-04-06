Раш: "Салах может встать в один ряд с Месси и Роналду"

Теги ливерпульмохамед салах

Раш: "Салах может встать в один ряд с Месси и Роналду"Легендарный в прошлом футболист Иан Раш считает, что у полузащитника Мохамеда Салаха есть все шансы играть на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Если бы несколько месяцев назад мне кто-нибудь сказал, что он сможет отличиться 30 раз, я, скорее всего, рассмеялся бы ему в ответ. Однако он уже достиг этой отметки, и его игра потрясает! Я никогда не забуду, как он забил четыре мяча "Уотфорду", параллельно создав три голевые ситуации своим партнёрам. 

И если он будет из года в год демонстрировать такой же высокий уровень игры, то ему не составит труда совсем скоро встать в один ряд с Месси и Роналду, которых я считаю величайшими футболистами нашей планеты", - сказал он.

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