Рашид Рахимов - о матче "Ахмата" с "Анжи": "Нам удалось забить, очень важные три очка"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер" рассказал, что думает о победе своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0).

"То, о чем мы говорили до матча случилось. В таких матчах не бывает фаворитов, она получилась достаточно сложной. Один эпизод может решить судьбу матча. У нас было два момента, а у соперника один. Нам удалось забить, очень важные три очка. После гола замены не совсем усилили игру. Исключение – последние пять минут", - сказал Рахимов.

"Ахмат" с 33 баллами занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ. "Анжи" располагается на предпоследнем месте.

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