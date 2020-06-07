Рашид Рахимов: "Вагнеру Лаву уже тяжело держать уровень"

Российский тренер Рашид Рахимов, который также является экспертом на телеканале "Матч ТВ", высказался по поводу возможного возвращения форварда Вагнера Лава в ЦСКА

"Надо понимать, что у ЦСКА молодая команда, он, как опытный игрок, может быть поможет. Но мне кажется, что тот уровень, который был у него, ему сейчас уже держать тяжело и он, по-моему, последние два года уже не бежал. Он должен быть лидером.



Здесь вопрос, будет ли он соответствовать своему уровню, как будет ЦСКА играть, потому что ЦСКА хочет играть в быстрый футбол, они пытаются играть в мобильный футбол, не будет ли он выпадать", - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".

Несколько дней назад 35-летний футболист покинул "Коринтианс" и стал свободным агентом.

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