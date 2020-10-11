Рашид Рахимов возглавил "Уфу"

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Рашид Рахимов возглавил "Уфу"

Рашид Рахимов стал главным тренером "Уфы", сообщает пресс-служба клуба.

Срок контракта 55-летнего специалиста не сообщается.

Последним местом работы Рахимова был "Ахмат". 

"Уфа" также рассматривала кандидатуры Олега Кононова и Сергея Юрана, но в итоге отказалась от них.

55-летний Рахимов ранее возглавлял "Локомотив", "Ахмат" и "Амкар".

Не пропустите: В "Уфе" назвали дату презентации нового главного тренера. | http://soccernews.ru
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