Рашид Рахимов возглавил "Уфу"
Рашид Рахимов стал главным тренером "Уфы", сообщает пресс-служба клуба.
Срок контракта 55-летнего специалиста не сообщается.
Последним местом работы Рахимова был "Ахмат".
"Уфа" также рассматривала кандидатуры Олега Кононова и Сергея Юрана, но в итоге отказалась от них.
55-летний Рахимов ранее возглавлял "Локомотив", "Ахмат" и "Амкар".
Не пропустите: В "Уфе" назвали дату презентации нового главного тренера. | http://soccernews.ru
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