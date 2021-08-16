Расходы "Барселоны" за прошлый сезон составили более 1 миллиарда евро

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на пресс-конференции посвященной письму Жозепа Бартомеу и финансовому аудиту рассказал о финансовых проблемах каталонского клуба.

"У нас отрицательный оборотный капитал в размере 553 миллионов. Это большие деньги, и это говорит о том, в какой ситуации мы находимся. Банковский долг заметно увеличился, а платежные обязательства увеличились до 1,35 миллиарда евро", — сказал Лапорта на пресс-конференции.

По словам президента "блауграны" убыток за финансовый год составил 481 миллион евро. Также каталонскому клубу удалось получить 550 миллионов евро в виде кредита под 1,1% годовых.

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