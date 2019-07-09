"Расинг" арендовал у "Реала" Луку Зидана

Голкипер "Реала" Лука Зидан стал игроком сантандерского "Расинга".

Как сообщает официальный сайт клуба, француз подписал арендное соглашение до конца сезона 2019/20. Есть ли в договоре пункт о возможности выкупа вратаря не уточняется.

Лука Зидан - воспитанник "сливочных". За первую команду "Реала" 21-летний вратарь провел всего два матча.

В минувшем сезоне "Расинг" занял первое место во второй группе Сегунды Б.

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