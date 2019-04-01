"Расинг" досрочно стал чемпионом Аргентины

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"Расинг" досрочно стал чемпионом Аргентины

"Расинг" досрочно стал чемпионом Аргентины. Ранее в предпоследнем туре команда из Авельянеды не смогла обыграть "Тигрес" (1:1), однако большое количество очков (70) сделало команду недосягаемой для соперников.

Для "Расинга" это стал девятый чемпионский титул в истории, в прошлый раз он победил в 2014 году.

Таки образом, команда прошла в Кубок Либертадорес, куда ранее уже пробились "Дефенса и Хустия" и "Бока Хуниорс". 

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Команда М О
1 Расинг Клуб Расинг Клуб 24 56
2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 24 52
3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 24 50
4 Ривер Плейт Ривер Плейт 24 45
5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 24 42
6 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 24 37
7 Индепендьенте Индепендьенте 24 35
8 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 24 35
9 Ланус Ланус 24 34
10 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 24 33
11 Тигре Тигре 24 33
12 Уракан Уракан 24 32
13 Альдосиви Альдосиви 24 32
14 Годой Крус Годой Крус 24 32
15 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 24 28
16 Банфилд Банфилд 24 28
17 Эстудиантес Эстудиантес 23 27
18 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 24 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 24 26
20 Патронато Парана Патронато Парана 24 23
21 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 24 22
22 Колон Колон 23 22
23 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 24 22
24 Бельграно Бельграно 24 21
25 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 23 21
26 Сан-Мартин Тукуман Сан-Мартин Тукуман 23 21
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