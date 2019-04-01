"Расинг" досрочно стал чемпионом Аргентины
"Расинг" досрочно стал чемпионом Аргентины. Ранее в предпоследнем туре команда из Авельянеды не смогла обыграть "Тигрес" (1:1), однако большое количество очков (70) сделало команду недосягаемой для соперников.
Для "Расинга" это стал девятый чемпионский титул в истории, в прошлый раз он победил в 2014 году.
Таки образом, команда прошла в Кубок Либертадорес, куда ранее уже пробились "Дефенса и Хустия" и "Бока Хуниорс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|24
|56
|2
|Дефенса и Хустисия
|24
|52
|3
|Бока Хуниорс
|24
|50
|4
|Ривер Плейт
|24
|45
|5
|Атлетико Тукуман
|24
|42
|6
|Велес Сарсфилд
|24
|37
|7
|Индепендьенте
|24
|35
|8
|Унион Санта-Фе
|24
|35
|9
|Ланус
|24
|34
|10
|Тальерес де Кордоба
|24
|33
|11
|Тигре
|24
|33
|12
|Уракан
|24
|32
|13
|Альдосиви
|24
|32
|14
|Годой Крус
|24
|32
|15
|Ньюэллз Олд Бойз
|24
|28
|16
|Банфилд
|24
|28
|17
|Эстудиантес
|23
|27
|18
|Росарио Сентраль
|24
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|24
|26
|20
|Патронато Парана
|24
|23
|21
|Сан Лоренцо
|24
|22
|22
|Колон
|23
|22
|23
|Аргентинос Хуниорс
|24
|22
|24
|Бельграно
|24
|21
|25
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|21
|26
|Сан-Мартин Тукуман
|23
|21