"Расинг" досрочно стал чемпионом Аргентины. Ранее в предпоследнем туре команда из Авельянеды не смогла обыграть "Тигрес" (1:1), однако большое количество очков (70) сделало команду недосягаемой для соперников.

Для "Расинга" это стал девятый чемпионский титул в истории, в прошлый раз он победил в 2014 году.



Таки образом, команда прошла в Кубок Либертадорес, куда ранее уже пробились "Дефенса и Хустия" и "Бока Хуниорс".

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