"Расинг" отказал "Интеру" в трансфере Мартинеса за 20 миллионов евро

Теги интер миланрасинг клублаутаро мартинес

"Расинг" отказал "Интеру" в трансфере Мартинеса за 20 миллионов евро

"Интер" продолжает переговоры о покупке нападающего "Расинга" Лаутаро Мартинеса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагал за футболиста 20 миллионов евро, но получил отказ. Аргентинцев не устроила предложенная сумма.

20-летний Мартинес выступает за "Расинг" с 2015 года, провел за клуб 45 матчей и забил 18 голов.

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