"Расинг" по пенальти обыграл "Фламенго" и вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес

"Фламенго" и "Расинг" сыграли вничью в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Таким образом, хозяева закончили выступление в турнире.

Из-за ничьей в основное время командам пришлось играть дополнительное время, которое также победителя не выявило. В серии пенальти точнее были игроки "Расинга" - 5:3.

В 1/4 финала Расинг сыграет с победителем пары "Интернасьонал" - "Бока Хуниорс"

"Фламенго" - "Расинг" - 1:1. Первая встреча - 1:1

Голы: Сигали, 65 - 0:1; Арау, 90+3 - 1:1.

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