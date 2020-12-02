"Расинг" по пенальти обыграл "Фламенго" и вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес
"Фламенго" и "Расинг" сыграли вничью в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Таким образом, хозяева закончили выступление в турнире.
Из-за ничьей в основное время командам пришлось играть дополнительное время, которое также победителя не выявило. В серии пенальти точнее были игроки "Расинга" - 5:3.
В 1/4 финала Расинг сыграет с победителем пары "Интернасьонал" - "Бока Хуниорс"
"Фламенго" - "Расинг" - 1:1. Первая встреча - 1:1
Голы: Сигали, 65 - 0:1; Арау, 90+3 - 1:1.
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