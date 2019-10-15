Расистский скандал в Болгарии был запланирован
Появились новые сведения о расистском скандале на матче отбора Евро-2020 Болгария - Англия (0:6).
Как сообщает Sky Sports, один из футболистов сборной Болгарии, чье имя не уточняется, во время матча сказал игроку сборной Англии, что все случившееся было запланировано заранее.
Отмечается, что после первого тайма стадион покинула группа из 50-ти человек, которая связана с неонацистской организацией. В первом тайме они неоднократно использовали нацистское приветствие.
При этом во втором тайме, когда группа покинула стадион, расистские кричалки практически перестали звучать.
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|6
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|М
|О
|1
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|6
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|6
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|Швеция
|6
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|М
|О
|1
|СССР
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|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
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|Группа 4
|М
|О
|1
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|4
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|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
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|ГДР
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|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
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|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
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|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
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|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
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|3
|Польша
|6
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|6
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|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
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|8
|3
|Уэльс
|6
|4
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