Расизм в футболе: вспоминаем самые громкие и самые свежие случаи в топ-европейских чемпионатах

Теги ромелу лукакудалбертлуис суаресдани алвес

Расизм в футболе: вспоминаем самые громкие и самые свежие случаи в топ-европейских чемпионатах

Англия

Начнем с Туманного Альбиона. Чиновники ведут очень серьезную борьбу против расовой дискриминации, и порой это выглядит довольно смехотворно. Последний пример – Бернарду Силва и Бенжамен Мэнди из "Манчестер Сити". Португалец изложил коллаж "Угадайте кто?", Совместив детскую фотографию Мэнди и персонажа по рекламе испанских конфет Conguitos. Силву рассмешила сходство одноклубника и вымышленного героя, но пользователи соцсети юмор португальца не оценили и обвинили его в расизме. И хотя Мэнди, которому и адресовался эта шутка, оценил шутку одноклубника, Футбольная ассоциация всерьез начала изучать этот твит.

А вот начало 2010-х было памятным не в последнюю очередь из-за расистских скандалов. Например, эпическое противостояние Патриса Эвра и Луиса Суареса, которые выступали за "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" соответственно. Во время матча уругвайский форвард, известный своими скандальными выходками на поле (укусы Отмана Баккала, Бранислава Ивановича и Джорджо Кьеллини) обозвал Эвра словом на букву "Н". Суарес парировал тем, что француз неправильно его понял и на самом деле говорил "negro", что по-испански имеет шутливую окраску. В итоге, Луисито оштрафовали на 45 000 фунтов и дисквалифицирован на 8 матчей. Наказание завершилось как раз под матч против "Манчестер Юнайтед", и все ожидали, какой будет развязка конфликта. Но Суарес еще больше разжег костер схватки, а не подав руку Эвра во время традиционного предматчевой ритуала.

Италия

А в Италии темнокожим игрокам не дают прохода и сейчас. Главной жертвой расизма в этом сезоне стал Лукаку, в адрес которого уже дважды раздавались оскорбления от итальянцев с момента его переезда в Серии "А". Началось все в матче с "Кальяри", где фанаты из Сардинии выкрикивали различные расистские оскорбления во время игры. Бельгиец даже посвятил этому большой сообщение в Instagram, но ему ответили фанаты его же команды – "Интера" – посоветовали не принимать близко к сердцу это, ведь Лукаку приехал в Италию. Интересно, что с "Кальяри" связан еще один расистский скандал. Фанаты этой команды, похоже, очень нетерпеливы к темнокожим игрокам, а их жертвой ранее стал экс-талант "Ювентуса" Мойзе Кин. Итальянцу было еще обиднее, ведь его партнер по команде, капитан "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, назвал обе стороны конфликта неправыми. Но вернемся к Лукаку. Бельгиец стал жертвой новых нападок. В эфире канала TopCalcio24 журналист Лучано Пассирани заявил, что Лукаку возможно остановить лишь при одном условии: "Если у вас есть 10 бананов". Журналиста мгновенно уволили, но можно сказать наверняка – это далеко не последняя расистская атака в сторону Ромелу.

Доставалось в этом сезоне и другом темнокожему игроку Серии "А" Дальберу. Эстевана освистали фанатов "Аталанты", из-за чего даже приходилось останавливать матч. А еще в прошлом году громкий скандал закрутился вокруг защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Сенегальца ходу матча освистывали и выкрикивали различные образы болельщики "Интера". Тот скандал завершился для "нерадзурри" двумя матчами без болельщиков.

Испания

В Ла Лиге расистских скандалов значительно меньше, однако и здесь бывали достаточно резонансные случаи. Один из последних примеров – затея Аспаса, который обозвал игрока Леванте Лерму (сейчас играет в "Борнмуте") "черным дерьмом" во время матча. Интересно, что в отличие Италии и Англии, в Испании форварда никак не наказали. Самый громкий скандал последних лет в Ла Лиге случился с Дани Алвесом, который выступал за "Барселону". Во время матча против "Вильярреала" один из болельщиков бросил в бразильца бананом. Тот не замедлил с ответом, и просто съел фрукт. После игры (которую каталонцы, кстати, выиграли 3:2, а один из ассистов отдал Алвес) Данни запустил флешмоб #Weareallmonkeys, в котором звезды футбола фотографировались с бананами, осуждая расизм в футболе. Фанату также досталось – "Вильярреал" лишил его права посещать матчи команды пожизненно. Скажем прямо – так ему и надо!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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