Раскрылись детали работы Анри в "Монако"

Стали известны подробности работы Тьерри Анри главным тренером "Монако". Об этом сообщает France Football.

По данным издания, капитан команды Радамель Фалькао рассказал дочери владельца клуба Дмитрия Рыболовлева, что француз советовал ему как правильно просить мяч во время открываний.

Кроме того, тренер постоянно угрожал Фалькао, Камилю Глику, Жемерсону и Андреа Раджи тем, что заменит их молодежью.

А покупка Франсеска Фабрегаса была проведена вопреки позиции совета директоров.

Футболисты "Монако" заранее знали об увольнении Анри, так как выяснилось, что Леонарду Жардим, вернувшийся в качестве тренера, вел переговоры по аренде Желсона Мартинша еще до того, как Анри был отправлен в отставку.

Напомним, Тьерри Анри был уволен с поста главного тренера в январе 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды и ссор с игроками.

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