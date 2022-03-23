Раскрыты финансовые вопросы сделки по Холанду: подробности

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Раскрыты финансовые вопросы сделки по Холанду: подробности

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Ведущий программы El Chiringuito Хосеп Педрерол рассказал об общей сумме трансфера нападающего сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда в мадридский "Реал", если он состоится.

По информации источника, "Боруссия" получит 100 миллионов евро, так как его сумма отступных в размере 75 миллионов - это лишь вербальный договор. 

Агенту игрока Мино Райоле достанется 25 миллионов евро, то есть 50 миллионов до уплаты налогов. Такая же сумма достанется и отцу Эрлинга.

Исходя из этого, трансфер будет стоить "Мадриду" 200 миллионов евро.

Также Педрерол рассказал, что зарплата игрока составит 25 миллионов евро в год, что опять-таки значит 50 миллионов до уплаты налогов.

Отмечается, что годовая нагрузка на бюджет "Реала" при контракте на 6 лет составит 83,3 миллиона евро.

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