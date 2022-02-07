Расписание 1\8 финала Кубка России

Фото: телеграм-канал РПЛ

Стало известно полное расписание матчей 1\8 финала Кубка России.

Вторник, 1 марта

20:00 - "Балтика" - "Чайка"

20:00 - "Динамо" - "Нижний Новгород"

Среда, 2 марта

16:00 - "Алания" - "Арсенал"

18:00 - "Сочи" - ЦСКА

20:00 - "Спартак" - "Кубань"

Четверг, 3 марта

18:15 - "Локомотив" - "Енисей"

19:00 - "Рубин" - "Ротор"

20:15 - "Зенит" - "КАМАЗ"

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