Расписание 16-го тура РПЛ

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Расписание 16-го тура РПЛ

Стало известно расписание 16-го тура РПЛ.

27 ноября, суббота

"Урал" - "Сочи" - 14:00 (мск)
"Ахмат" - "Ростов" - 16:30
"Химки" - "Краснодар" - 19:00

28 ноября, воскресенье

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" - 14:00
"Рубин" - "Динамо" - 16:30
ЦСКА - "Зенит" - 20:00

29 ноября, понедельник

"Уфа" - "Спартак" - 17:00
"Арсенал" - "Локомотив" 19:00

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