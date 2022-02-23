Расписание 19-го тура РПЛ
Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен
Пресс-служба РПЛ опубликовала окончательное расписание на 19-й тур чемпионата России.
26 февраля, суббота
14:00 - "Химки" - "Динамо"
14:00 - "Нижний Новгород" - "Урал"
16:30 - "Сочи" - "Арсенал"
19:00 - "Спартак" - ЦСКА
27 февраля, воскресенье
14:00 - "Ростов" - "Крылья Советов"
17:00 - "Краснодар" - "Локомотив"
19:00 - "Ахмат" - "Уфа"
18 февраля, понедельник
19:00 - "Зенит" - "Рубин"
Также не пропустите: "Милан" готов серьезно потратиться на трансферы летом. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Семин высказался о шансах "Зенита" пройти "Бетис"
-
Спаллетти поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Президент "Атлетико" заявил о полном доверии Симеоне
-
Следующая неделя будет ключевой в будущем Холанда
-
Расписание 19-го тура РПЛ
-
Руководитель МЛС прокомментировал желание Неймара сыграть в северо-американской лиге
-
Клопп прокомментировал слова Гвардиолы, который сказал, что "Ливерпуль" для них "заноза в заднице"
-
Жиру высказался об игре за "Милан"
-
Тотти может вернуться в "Рому"
-
"Милан" готов серьезно потратиться на трансферы летом
-
Капелло назвал аспект игры, в котором Влахович намного лучше Лукаку
-
Стало известно, когда пройдет второе "Эль-Класико" сезона в Ла Лиге
-
Артета рассказал о своих задачах в "Арсенале"
-
"Сампдория" наняла переводчика для адаптации Супряги
-
В ЦСКА прокомментировал санкции со стороны США
-
Яремчук поделился ожиданиями от матча с "Аяксом" в Лиге чемпионов
-
Три ветерана "Баварии" хотят продлить контракты
-
1
В МИД России ответили на призывы Британии перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга
-
Президент Ла Лиги высказался об идее проведения ЧМ каждые два года
-
Холанд не сыграет в ответном матче с "Рейнджерс"