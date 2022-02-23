Расписание 19-го тура РПЛ

Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен

Пресс-служба РПЛ опубликовала окончательное расписание на 19-й тур чемпионата России.

26 февраля, суббота

14:00 - "Химки" - "Динамо"

14:00 - "Нижний Новгород" - "Урал"

16:30 - "Сочи" - "Арсенал"

19:00 - "Спартак" - ЦСКА

27 февраля, воскресенье

14:00 - "Ростов" - "Крылья Советов"

17:00 - "Краснодар" - "Локомотив"

19:00 - "Ахмат" - "Уфа"

18 февраля, понедельник

19:00 - "Зенит" - "Рубин"

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