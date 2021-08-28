Расписание "Локомотива" и "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы 2021/22

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Расписание "Локомотива" и "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы 2021/22

Опубликован календарь матчей команд из РПЛ в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, что "Локомотив" попал в квартет с "Лацио", "Марселем" и "Галатасараем", а "Спартак" - с "Наполи", "Лестером" и "Легией".

Расписание "Локомотива"

1-й тур: "Локомотив" – "Марсель" (16 сентября);

2-й тур: "Лацио" – "Локомотив" (30 сентября);

3-й тур: "Локомотив" – "Галатасарай" (21 октября);

4-й тур: "Галатасарай" – "Локомотив" (4 ноября);

5-й тур: "Локомотив" – "Лацио" (25 ноября);

6-й тур: "Марсель" – "Локомотив" (9 декабря).

Расписание "Спартака"

1-й тур: "Спартак" – "Легия" (15 сентября);

2-й тур: "Наполи" – "Спартак" (30 сентября);

3-й тур: "Спартак" – "Лестер" (20 октября);

4-й тур: "Лестер" – "Спартак" (4 ноября);

5-й тур: "Спартак" – "Наполи" (24 ноября);

6-й тур: "Легия" – "Спартак" (9 декабря).

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