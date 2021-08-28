Расписание "Локомотива" и "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы 2021/22
Опубликован календарь матчей команд из РПЛ в групповом этапе Лиги Европы.
Напомним, что "Локомотив" попал в квартет с "Лацио", "Марселем" и "Галатасараем", а "Спартак" - с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
Расписание "Локомотива"
1-й тур: "Локомотив" – "Марсель" (16 сентября);
2-й тур: "Лацио" – "Локомотив" (30 сентября);
3-й тур: "Локомотив" – "Галатасарай" (21 октября);
4-й тур: "Галатасарай" – "Локомотив" (4 ноября);
5-й тур: "Локомотив" – "Лацио" (25 ноября);
6-й тур: "Марсель" – "Локомотив" (9 декабря).
Расписание "Спартака"
1-й тур: "Спартак" – "Легия" (15 сентября);
2-й тур: "Наполи" – "Спартак" (30 сентября);
3-й тур: "Спартак" – "Лестер" (20 октября);
4-й тур: "Лестер" – "Спартак" (4 ноября);
5-й тур: "Спартак" – "Наполи" (24 ноября);
6-й тур: "Легия" – "Спартак" (9 декабря).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0