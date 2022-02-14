Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы

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Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы

17 февраля пройдут восемь первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

На данной стадии примет участие петербургский "Зенит", который перешел в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Россияне встретятся с испанским "Бетисом".

20:45 "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия)
20:45 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
20:45 "Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия)
20:45 "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания)
23:00 "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция)
23:00 "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия)
23:00 "РБ Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
23:00 "Севилья" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Время указано московское.

Ранее в 1/8 финала вышли "Спартак" (Москва), "Вест Хэм" (Англия), "Монако", "Лион" (оба - Франция), "Айнтрахт", "Байер" (оба - Германия), "Галатасарай" (Турция) и "Црвена Звезда" (Сербия). Эти клубы заняли первое место в своих группах Лиги Европы.

Не пропустите: Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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