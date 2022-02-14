Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы
17 февраля пройдут восемь первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
На данной стадии примет участие петербургский "Зенит", который перешел в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Россияне встретятся с испанским "Бетисом".
20:45 "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия)
20:45 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
20:45 "Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия)
20:45 "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания)
23:00 "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция)
23:00 "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия)
23:00 "РБ Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
23:00 "Севилья" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
Время указано московское.
Ранее в 1/8 финала вышли "Спартак" (Москва), "Вест Хэм" (Англия), "Монако", "Лион" (оба - Франция), "Айнтрахт", "Байер" (оба - Германия), "Галатасарай" (Турция) и "Црвена Звезда" (Сербия). Эти клубы заняли первое место в своих группах Лиги Европы.
Не пропустите: Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0