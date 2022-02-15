Расписание матчей 1/16 финала Лиги Конференций
17 февраля состоятся восемь матчей 1/16 финала Лиги Конференций.
20:45 "Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Чехия)
20:45 "Мидтьюлланд" (Дания) - ПАОК (Греция)
20:45 ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
20:45 "Рапид" (Австрия) - "Витесс" (Нидерланды)
23:00 "Селтик" (Шотландия) - "Бодо-Глимт" (Норвегия)
23:00 "Лестер" (Англия) - "Рандерс" (Дания)
23:00 "Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербаджан)
23:00 "Спарта" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)
Время указано московское.
Ранее в 1/8 финала вышли: ЛАСК (Австрия), "Гент" (Бельгия), "Рома" (Италия), АЗ, "Фейеноорд" (оба - Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), "Ренн" (Франция), "Базель" (Швейцария). Эти клубы заняли первое место в своих группах Лиги Конференций.
Не пропустите: Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0