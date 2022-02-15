Расписание матчей 1/16 финала Лиги Конференций

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Расписание матчей 1/16 финала Лиги Конференций

17 февраля состоятся восемь матчей 1/16 финала Лиги Конференций.

20:45 "Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Чехия)

20:45 "Мидтьюлланд" (Дания) - ПАОК (Греция)

20:45 ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

20:45 "Рапид" (Австрия) - "Витесс" (Нидерланды)

23:00 "Селтик" (Шотландия) - "Бодо-Глимт" (Норвегия)

23:00 "Лестер" (Англия) - "Рандерс" (Дания)

23:00 "Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербаджан)

23:00 "Спарта" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)

Время указано московское.

Ранее в 1/8 финала вышли: ЛАСК (Австрия), "Гент" (Бельгия), "Рома" (Италия), АЗ, "Фейеноорд" (оба - Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), "Ренн" (Франция), "Базель" (Швейцария). Эти клубы заняли первое место в своих группах Лиги Конференций.

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