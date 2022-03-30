Расписание матчей 1/4 финала Кубка России
Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала расписание матчей 1/4 финала Кубка России.
19 апреля
20:00 "Балтика" Калининград - "Динамо" Москва
20 апреля
14:30 "Енисей" Красноярск - "Рубин" Казань
17:00 "Алания" Владикавказ - "Зенит" Санкт-Петербург
19:30 ЦСКА Москва - "Спартак" Москва
Время мск.
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