Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

15 февраля

"Спортинг" Португалия – "Манчестер Сити" Англия

ПСЖ Франция – "Реал" Испания

16 февраля

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Бавария" Германия

"Интер" Италия – "Ливерпуль" Англия

22 февраля

"Челси" Англия – "Лилль" Франция

"Вильярреал" Испания – "Ювентус" Италия

23 февраля

"Бенфика" Португалия – "Аякс" Нидерланды

"Атлетико" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия

8 марта

"Бавария" Германия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия

"Ливерпуль" Англия – "Интер" Италия

9 марта

"Манчестер Сити" Англия – "Спортинг" Португалия

"Реал" Испания – ПСЖ Франция

15 марта

"Аякс" Нидерланды – "Бенфика" Португалия

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Атлетико" Испания

16 марта

"Лилль" Франция – "Челси" Англия

"Ювентус" Италия - "Вильярреал" Испания

Начало матчей - в 22:00 мск.

Не пропустите: "Реал" недоволен решением УЕФА по жеребьевке 1/8 финала ЛЧ. | http://soccernews.ru 
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