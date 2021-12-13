Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
15 февраля
"Спортинг" Португалия – "Манчестер Сити" Англия
ПСЖ Франция – "Реал" Испания
16 февраля
"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Бавария" Германия
"Интер" Италия – "Ливерпуль" Англия
22 февраля
"Челси" Англия – "Лилль" Франция
"Вильярреал" Испания – "Ювентус" Италия
23 февраля
"Бенфика" Португалия – "Аякс" Нидерланды
"Атлетико" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия
8 марта
"Бавария" Германия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия
"Ливерпуль" Англия – "Интер" Италия
9 марта
"Манчестер Сити" Англия – "Спортинг" Португалия
"Реал" Испания – ПСЖ Франция
15 марта
"Аякс" Нидерланды – "Бенфика" Португалия
"Манчестер Юнайтед" Англия – "Атлетико" Испания
16 марта
"Лилль" Франция – "Челси" Англия
"Ювентус" Италия - "Вильярреал" Испания
Начало матчей - в 22:00 мск.
Не пропустите: "Реал" недоволен решением УЕФА по жеребьевке 1/8 финала ЛЧ. | http://soccernews.ru
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Результаты новой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4