Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

15 и 16 февраля пройдут четыре первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

15 февраля

23:00 ПСЖ (Франция) - "Реал" (Испания)
23:00 "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

16 февраля

23:00 "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)
23:00 "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия).

Время указано московское.

Не пропустите: Рамос не сыграет с "Реалом". | http://soccernews.ru
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