Расписание матчей 11-го тура РПЛ
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Российская Премьер-Лига опубликовала окончательное расписание на 11 тур.
16 октября, суббота
14:00 - "Арсенал" - "Зенит"
16:30 - "Рубин" - "Локомотив"
19:00 - "Спартак" - "Динамо"
19:00 - "Сочи" - "Ростов"
17 октября, воскресенье
14:00 - "Урал" - ЦСКА
16:30 - "Крылья Советов" - "Нижний Новгород"
16:30 - "Химки" - "Ахмат"
19:00 - "Краснодар" - "Уфа"
Также не пропустите: Назван лучший гол Лиги наций (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Матчи "Реала" и "Атлетико" в Ла Лиге перенесли
-
Лигу 1 сократят до 18 команд
-
Арсен Венгер рассказал подробнее о своей идее проводить ЧМ каждые два года
-
Рамос до сих пор не восстановился от травмы
-
Расписание матчей 11-го тура РПЛ
-
Карпин сказал, что сборной России "отскочила со Словакией"
-
Стали известны клубы, которые были больше других против покупки "Ньюкасла" саудовским фондом
-
Тео Эрнандес заразился коронавирусом
-
Назван лучший гол Лиги наций (видео)
-
Карпин высказался об отказе Дзюбы от сборной
-
Источник: "Барселона" продлила контракт с Педри. Отступные - как у Бензема
-
Менди сможет сыграть против "Шахтера"
-
Карпин рассказал, как относится к песне "Валера, Валера"
-
Боня: "Готова снова полюбить Карпина"
-
"Ньюкасл" нацелился на основного защитника "Баварии"
-
Один из лидеров гладбахской "Боруссии" готов перейти в "Барселону"
-
Джеко высказался о ничьей с Украиной в матче отбора ЧМ-2022
-
"Барселона" теряет Педри
-
Рангник готов уйти из "Локомотива" в "Ньюкасл"
-
Карпин рассказал, почему переделал кабинет Черчесова в массажную комнату