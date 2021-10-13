Расписание матчей 11-го тура РПЛ

Теги рпл

Расписание матчей 11-го тура РПЛФото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Российская Премьер-Лига опубликовала окончательное расписание на 11 тур.

16 октября, суббота

14:00 - "Арсенал" - "Зенит"

16:30 - "Рубин" - "Локомотив"

19:00 - "Спартак" - "Динамо"

19:00 - "Сочи" - "Ростов" 

17 октября, воскресенье

14:00 - "Урал" - ЦСКА

16:30 - "Крылья Советов" - "Нижний Новгород"

16:30 - "Химки" - "Ахмат"

19:00 - "Краснодар" - "Уфа"

Также не пропустите: Назван лучший гол Лиги наций (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лигу 1 сократят до 18 команд

Лигу 1 сократят до 18 команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов