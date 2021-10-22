Расписание матчей 12-го тура РПЛ
Представляем Вашему вниманию программу 12-го тура чемпионата России.
Матчи затронут четыре дня - с пятницы по понедельник. Стартует тур сегодня в 19:00 мск.
22 октября
"Динамо" (Москва) - "Химки", 19:00 мск
23 октября
"Нижний Новгород" - "Краснодар", 14:00 мск
"Ростов" - "Арсенал" (Тула), 16:30 мск
ЦСКА (Москва) - "Крылья Советов" (Самара), 19:00 мск
24 октября
"Уфа" - "Рубин" (Казань), 14:00 мск
"Ахмат" (Грозный) - "Урал" (Екатеринбург), 16:30 мск
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва), 19:00 мск
25 октября
"Локомотив" (Москва) - "Сочи", 19:00 мск
Не пропустите: РФС назначил арбитра на матч "Зенит" - "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Напавшему на журналиста возле стадиона "Спартака" грозит 6 лет тюрьмы
-
Сборная России поздравила Льва Яшина с днём рождения
-
Суперлигу Европы могут расширить до 140 клубов
-
Агент Селюк сделал заявление о будущем Гогуа в ЦСКА
-
Расписание матчей 12-го тура РПЛ
-
Четыре топ-клуба поспорят за нападающего "Аякса" Антони
-
Черчесов: "Возможно, в будущем "Ювентус" возобновит интерес к Головину"
-
Абрамович хочет вернуть Азара в "Челси"
-
"Локомотив" обновил клубный антирекорд в еврокубках
-
Роналду напомнил о своих рекордах в Лиге Чемпионов
-
Назван лучший игрок чемпионата Франции в сентябре
-
Тренер "Спартака" Витория поездил в московском метро
-
Гисдоль оценил перспективы "Локомотива" в Лиге Европы
-
Сборная Парагвая назначила нового главного тренера
-
Терим объяснил, за счёт чего "Галатасарай" победил "Локомотив"
-
"Монако" провёл 200-й матч в еврокубках
-
"Зенит" отреагировал на проигрыш "Локомотива" в Лиге Европы
-
Ракицкий провёл юбилейный матч в еврокубках
-
Азар близок к своему первому Эль Класико
-
Гисдоль прокомментировал поражение "Локомотива" от "Галатасарая"