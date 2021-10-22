Расписание матчей 12-го тура РПЛ

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Расписание матчей 12-го тура РПЛ

Представляем Вашему вниманию программу 12-го тура чемпионата России.

Матчи затронут четыре дня - с пятницы по понедельник. Стартует тур сегодня в 19:00 мск.

22 октября

"Динамо" (Москва) - "Химки", 19:00 мск

23 октября 

"Нижний Новгород" - "Краснодар", 14:00 мск

"Ростов" - "Арсенал" (Тула), 16:30 мск

ЦСКА (Москва) - "Крылья Советов" (Самара), 19:00 мск

24 октября

"Уфа" - "Рубин" (Казань), 14:00 мск

"Ахмат" (Грозный) - "Урал" (Екатеринбург), 16:30 мск

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва), 19:00 мск

25 октября

"Локомотив" (Москва) - "Сочи", 19:00 мск

Не пропустите: РФС назначил арбитра на матч "Зенит" - "Спартак". | http://soccernews.ru
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