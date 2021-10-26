Расписание матчей 13-го тура РПЛ

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Расписание матчей 13-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 13-го тура.

29 октября, пятница

19:00 "Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Москва

30 октября, суббота

14:00 "Рубин" Казань - ЦСКА Москва
16:30 "Спартак" Москва - "Ростов" Ростов
19:00 "Краснодар" Краснодар" - "Крылья Советов" Самара
19:00 "Нижний Новгород" Нижний Новгород - "Локомотив" Москва

31 октября, воскресенье

14:00 "Уфа" Уфа - "Ахмат" Грозный
16:30 "Арсенал" Тула - "Сочи" Сочи
19:00 "Химки" Химки - "Урал" Екатеринбург

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