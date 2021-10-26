Расписание матчей 13-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 13-го тура.
29 октября, пятница
19:00 "Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Москва
30 октября, суббота
14:00 "Рубин" Казань - ЦСКА Москва
16:30 "Спартак" Москва - "Ростов" Ростов
19:00 "Краснодар" Краснодар" - "Крылья Советов" Самара
19:00 "Нижний Новгород" Нижний Новгород - "Локомотив" Москва
31 октября, воскресенье
14:00 "Уфа" Уфа - "Ахмат" Грозный
16:30 "Арсенал" Тула - "Сочи" Сочи
19:00 "Химки" Химки - "Урал" Екатеринбург
Не пропустите: ЦСКА обыграл клуб ФНЛ в Кубке России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Специя" сыграла вничью с "Дженоа" в Серии А
-
"Венеция" проиграла "Салернитане" в Серии А
-
Источник: "Реал" уже договорился с Мбаппе и хочет Холанда
-
Бэйл близок к возвращению после травмы
-
Стало известно условие, при котором "Атлетико" продлит контракт с Суаресом
-
1
Анчелотти рассказал об отношениях с Винисиусом
-
Тренер "Валенсии" рассказал о травме Черышева
-
Куман рассказал, что будет делать после ухода из "Барселоны"
-
Расписание матчей 13-го тура РПЛ
-
Азар может перейти в "Ньюкасл"
-
"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча с "Сочи"
-
ЦСКА обыграл клуб ФНЛ в Кубке России
-
Суарес вспомнил о расистском конфликте с Эвра
-
Скандальный Селезнев устроил конфликт с игроком "Динамо" Киев
-
Московский суд вынес громкое решение по делу "Спартака" и Газизова
-
1
Куман высказался о нападении на него фанатов "Барселоны"
-
В "Ростове" назвали причину назначения Кафанова на пост главного тренера
-
ПСЖ теряет Верратти
-
В ПСЖ сообщили о болезни Мбаппе
-
"Динамо" разгромило "Оренбург" в Кубке России