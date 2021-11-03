Расписание матчей 14-го тура РПЛ

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Расписание матчей 14-го тура РПЛРоссийская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 14-го тура.

Суббота, 6 ноября

14:00 - "Арсенал" - "Уфа"

16:30 - "Крылья Советов" - "Химки"

16:30 - "Динамо" - "Краснодар"

19:00 - "Сочи" - ЦСКА

Воскресенье, 7 ноября

14:00 - "Урал" - "Зенит"

16:30 - "Ростов" - "Рубин"

19:00 - "Спартак" - "Локомотив"

19:00 - "Ахмат" - "Нижний Новгород"

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