Расписание матчей 15-го тура РПЛ

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Расписание матчей 15-го тура РПЛ

Стало известно расписание матчей 15-го тура Российской Премьер-лиги.

21 ноября, суббота

14:00 "Краснодар" - "Тамбов
16:30 "Ахмат" - "Зенит"
19:00 "Спартак" - "Динамо"
19:00 "Локомотив" -"Арсенал"

22 ноября, воскресенье

14:00 ЦСКА - "Сочи"
16:30 "Ротор" - "Урал"
19:00 "Рубин" - "Ростов"

23 ноября, понедельник

17:00 "Уфа" - "Химки".

Не пропустите: Иванов рассудит "Спартак" и "Динамо", а также другие судейские назначения 15-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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