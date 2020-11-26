Расписание матчей 16-го тура РПЛ

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Расписание матчей 16-го тура РПЛ

Стало известно расписание матчей 16-го тура Российской Премьер-лиги.

28 ноября, суббота

14:00 - "Арсенал" Тула - "Зенит"

16:30 - "Химки" - раснодар"

19:00 - "Ростов" - "Динамо"

19:00 - "Ахмат" - "Локомотив"

29 ноября, воскресенье

12:00 - "Урал" - "Сочи"

14:00 - "Уфа" - "Тамбов"

16:30 - "Рубин" - ЦСКА

19:00 - "Спартак" - "Ротор"

Турнирная таблица: ЦСКА - 32, "Зенит" - 31, "Спартак" - 29, "Динамо" - 27, "Ростов" - 26.

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