Расписание матчей 16-го тура РПЛ
Стало известно расписание матчей 16-го тура Российской Премьер-лиги.
28 ноября, суббота
14:00 - "Арсенал" Тула - "Зенит"
16:30 - "Химки" - "Краснодар"
19:00 - "Ростов" - "Динамо"
19:00 - "Ахмат" - "Локомотив"
29 ноября, воскресенье
12:00 - "Урал" - "Сочи"
14:00 - "Уфа" - "Тамбов"
16:30 - "Рубин" - ЦСКА
19:00 - "Спартак" - "Ротор"
Турнирная таблица: ЦСКА - 32, "Зенит" - 31, "Спартак" - 29, "Динамо" - 27, "Ростов" - 26.
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