Расписание матчей 17-го тура РПЛ

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Расписание матчей 17-го тура РПЛ

В субботу стартует 17-й тур российской Премьер-лиги. Предлагаем вам ознакомиться с его расписанием.

5 декабря, суббота

14:00 мск - "Локомотив" - "Рубин"

16:30 мск - "Спартак" - "Тамбов"

19:00 мск - "Зенит" - "Урал"

19:00 мск - "Краснодар" - "Ротор"

6 декабря, воскресенье

14:00 мск - "Ростов" - "Уфа"

16:30 мск - "Динамо" - "Арсенал"

19:00 мск - ЦСКА - "Химки"

7 декабря, понедельник

19:00 мск - "Сочи" - "Ахмат"

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