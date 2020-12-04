Расписание матчей 17-го тура РПЛ
В субботу стартует 17-й тур российской Премьер-лиги. Предлагаем вам ознакомиться с его расписанием.
5 декабря, суббота
14:00 мск - "Локомотив" - "Рубин"
16:30 мск - "Спартак" - "Тамбов"
19:00 мск - "Зенит" - "Урал"
19:00 мск - "Краснодар" - "Ротор"
6 декабря, воскресенье
14:00 мск - "Ростов" - "Уфа"
16:30 мск - "Динамо" - "Арсенал"
19:00 мск - ЦСКА - "Химки"
7 декабря, понедельник
19:00 мск - "Сочи" - "Ахмат"
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