Расписание матчей 18-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 18-го тура
11 декабря
19:00 "Химки" Химки - "Арсенал" Тула
12 декабря
14:00 "Ротор" Волгоград - "Уфа" Уфа
16:30 "Сочи" Сочи - "Спартак" Москва
19:00 "Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Москва
13 декабря
14:00 "Тамбов" Тамбов - "Рубин" Казань
16:30 "Краснодар" Краснодар - "Локомотив" Москва
19:00 "Ахмат" Грозный - "Ростов" Ростов
19:00 ЦСКА Москва - "Урал" Екатеринбург
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