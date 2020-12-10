Расписание матчей 18-го тура РПЛ

Теги спартак москвацска москвазенит санкт-петербургдинамо москва

Расписание матчей 18-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 18-го тура

11 декабря

19:00 "Химки" Химки - "Арсенал" Тула

12 декабря

14:00 "Ротор" Волгоград - "Уфа" Уфа
16:30 "Сочи" Сочи - "Спартак" Москва
19:00 "Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Москва

13 декабря

14:00 "Тамбов" Тамбов - "Рубин" Казань
16:30 "Краснодар" Краснодар - "Локомотив" Москва
19:00 "Ахмат" Грозный - "Ростов" Ростов
19:00 ЦСКА Москва - "Урал" Екатеринбург

Не пропустите: Семак сделал заявление о предстоящем матче с "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Источник: личного массажиста Кокорина уволили из "Спартака"

Источник: личного массажиста Кокорина уволили из "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов