Расписание матчей 19-го, 20-го и 21-го тура РПЛ
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
РПЛ опубликовала расписание первых трех туров лиги после окончания "зимних каникул".
19-й тур
26 февраля, суббота
14:00 - "Химки" - "Динамо"
14:00 - "Нижний Новгород" - "Урал"
16:30 - "Сочи" - "Арсенал"
19:00 - "Спартак" - ЦСКА
27 февраля, воскресенье
14:00 - "Ростов" - "Крылья Советов"
16:30 - "Краснодар" - "Локомотив"
19:00 - "Ахмат" - "Уфа"
28 февраля, понедельник
19:00 - "Зенит" - "Рубин"
20-й тур
5 марта, суббота
19:00 - ЦСКА - "Нижний Новгород"
6 марта, воскресенье
14:00 - "Крылья Советов" - "Арсенал"
14:00 - "Локомотив" - "Химки"
16:30 - "Зенит" - "Уфа"
19:00 - "Динамо" - "Спартак"
7 марта, понедельник
14:00 - "Краснодар" - "Урал"
16:30 - "Ростов" - "Сочи"
19:00 - "Ахмат" - "Рубин"
21-й тур
12 марта, суббота
14:00 - "Уфа" - "Нижний Новгород"
16:30 - "Арсенал" - "Динамо"
19:00 - "Локомотив" - ЦСКА
13 марта, воскресенье
12:00 - "Урал" - "Ахмат"
14:00 - "Химки" - "Сочи"
16:30 - "Крылья Советов" - "Зенит"
19:00 - "Спартак" - "Краснодар"
14 марта, понедельник
19:00 - "Рубин" - "Ростов"
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