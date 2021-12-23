Расписание матчей 19-го, 20-го и 21-го тура РПЛ

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Расписание матчей 19-го, 20-го и 21-го тура РПЛФото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

РПЛ опубликовала расписание первых трех туров лиги после окончания "зимних каникул".

19-й тур
26 февраля, суббота

14:00 - "Химки" - "Динамо"
14:00 - "Нижний Новгород" - "Урал"
16:30 - "Сочи" - "Арсенал"
19:00 - "Спартак" - ЦСКА

27 февраля, воскресенье

14:00 - "Ростов" - "Крылья Советов"
16:30 - "Краснодар" - "Локомотив"
19:00 - "Ахмат" - "Уфа"

28 февраля, понедельник

19:00 - "Зенит" - "Рубин"

20-й тур
5 марта, суббота

19:00 - ЦСКА - "Нижний Новгород"

6 марта, воскресенье

14:00 - "Крылья Советов" - "Арсенал"
14:00 - "Локомотив" - "Химки"
16:30 - "Зенит" - "Уфа"
19:00 - "Динамо" - "Спартак"

7 марта, понедельник

14:00 - "Краснодар" - "Урал"
16:30 - "Ростов" - "Сочи"
19:00 - "Ахмат" - "Рубин"

21-й тур
12 марта, суббота

14:00 - "Уфа" - "Нижний Новгород"
16:30 - "Арсенал" - "Динамо"
19:00 - "Локомотив" - ЦСКА

13 марта, воскресенье

12:00 - "Урал" - "Ахмат"
14:00 - "Химки" - "Сочи"
16:30 - "Крылья Советов" - "Зенит"
19:00 - "Спартак" - "Краснодар"

14 марта, понедельник

19:00 - "Рубин" - "Ростов"

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