Расписание матчей 19-го тура РПЛ

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Расписание матчей 19-го тура РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 19-го тура чемпионата России.

16 декабря

18:00 "Сочи" Сочи - "Динамо" Москва
18:00 "Ротор" Волгоград - "Арсенал" Тула
20:00 "Зенит" Санкт-Петербург - "Спартак" Москва

17 декабря

18:00 "Краснодар" Краснодар - "Уфа" Уфа
18:00 "Химки" Химки - "Локомотив" Москва
20:00 "Ахмат" Грозный - "Рубин" Казань
20:00 "Ростов" Ростов - ЦСКА Москва

18 декабря

"Тамбов" Тамбов - "Урал" Екатеринбург

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