Расписание матчей 19-го тура РПЛ
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 19-го тура чемпионата России.
16 декабря
18:00 "Сочи" Сочи - "Динамо" Москва
18:00 "Ротор" Волгоград - "Арсенал" Тула
20:00 "Зенит" Санкт-Петербург - "Спартак" Москва
17 декабря
18:00 "Краснодар" Краснодар - "Уфа" Уфа
18:00 "Химки" Химки - "Локомотив" Москва
20:00 "Ахмат" Грозный - "Рубин" Казань
20:00 "Ростов" Ростов - ЦСКА Москва
18 декабря
"Тамбов" Тамбов - "Урал" Екатеринбург
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