Расписание матчей 21-го тура РПЛ

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Расписание матчей 21-го тура РПЛ

Представляем Вашему вниманию расписание игр 21-го тура чемпионата России сезона 2020/21.

6 марта

ЦСКА - "Ахмат", 14:00 мск

"Ротор" – "Химки", 16:30 мск

"Ростов" – "Сочи", 19:00 мск

7 марта 

"Урал" – "Уфа", 14:00 мск

"Динамо" – "Тамбов", 16:30 мск

"Спартак" - "Краснодар", 19:00 мск

8 марта  

"Арсенал" - "Локомотив", 14:00 мск

"Рубин" – "Зенит", 16:30 мск

Не пропустите: Промес: "Готов быть матадором в матче с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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