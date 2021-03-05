Расписание матчей 21-го тура РПЛ
Представляем Вашему вниманию расписание игр 21-го тура чемпионата России сезона 2020/21.
6 марта
ЦСКА - "Ахмат", 14:00 мск
"Ротор" – "Химки", 16:30 мск
"Ростов" – "Сочи", 19:00 мск
7 марта
"Урал" – "Уфа", 14:00 мск
"Динамо" – "Тамбов", 16:30 мск
"Спартак" - "Краснодар", 19:00 мск
8 марта
"Арсенал" - "Локомотив", 14:00 мск
"Рубин" – "Зенит", 16:30 мск
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