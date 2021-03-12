Расписание матчей 22-го тура РПЛ
Представляем Вашему вниманию расписание игр 22-го тура чемпионата России сезона 2020/21.
12 марта, пятница
"Химки" - "Ростов", 19:00 мск
13 марта, суббота
"Урал" - "Ротор", 12:00 мск
"Арсенал" - ЦСКА, 14:00 мск
"Зенит" - "Ахмат", 16:30 мск
"Динамо" - "Спартак", 19:00 мск
14 марта, воскресенье
"Уфа" - "Рубин", 14:00 мск
"Тамбов" - "Краснодар", 16:30 мск
"Локомотив" - "Сочи", 19:00 мск
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