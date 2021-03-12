Расписание матчей 22-го тура РПЛ

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Расписание матчей 22-го тура РПЛ

Представляем Вашему вниманию расписание игр 22-го тура чемпионата России сезона 2020/21.

12 марта, пятница

"Химки" - "Ростов", 19:00 мск

13 марта, суббота

"Урал" - "Ротор", 12:00 мск

"Арсенал" - ЦСКА, 14:00 мск

"Зенит" - "Ахмат", 16:30 мск

"Динамо" - "Спартак", 19:00 мск

14 марта, воскресенье

"Уфа" - "Рубин", 14:00 мск

"Тамбов" - "Краснодар", 16:30 мск

"Локомотив" - "Сочи", 19:00 мск

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