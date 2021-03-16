Расписание матчей 23-го тура РПЛ
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 23-го тура чемпионата России.
17 марта (среда)
18:00 "Ротор" - "Ростов"
20:00 "Ахмат" - "Арсенал"
20:00 ЦСКА - "Зенит"
18 марта (четверг)
17:00 "Уфа" - "Локомотив"
19:00 "Спартак" - "Урал"
19:00 "Краснодар" - "Динамо"
19 марта (пятница)
19:00 "Сочи" - "Тамбов"
19:00 "Рубин" - "Химки"
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