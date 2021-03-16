Расписание матчей 23-го тура РПЛ

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Расписание матчей 23-го тура РПЛПресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 23-го тура чемпионата России.

17 марта (среда)

18:00 "Ротор" - "Ростов"

20:00 "Ахмат" - "Арсенал"

20:00 ЦСКА -  "Зенит"
 

18 марта (четверг)

17:00 "Уфа" - "Локомотив"

19:00 "Спартак" - "Урал"

19:00 "Краснодар" - "Динамо"
 

19 марта (пятница)

19:00 "Сочи" -  "Тамбов"

19:00 "Рубин" - "Химки"

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