Расписание матчей 27-го тура РПЛ
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 27-го тура
24 апреля, суббота
14:00 "Урал" Екатеринбург - "Ахмат" Грозный
16:30 "Зенит" Санкт-Петербург - "Ротор" Волгоград
19:00 "Динамо" Москва - "Химки" Химки
19:00 "Тамбов" Тамбов - "Локомотив" Москва
25 апреля, воскресенье
14:00 "Уфа" Уфа - "Сочи" Сочи
16:30 "Спартак" Москва - ЦСКА Москва
16:30 "Ростов" Ростов - "Арсенал" Тула
19:00 "Рубин" Казань - "Краснодар" Краснодар
Не пропустите: "Ростов" опубликовал заявление о судействе в РПЛ. | http://soccernews.ru
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